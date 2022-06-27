Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Фейсбуке.

"Донецкая область: полиция задокументировала 20 российских ударов по территории области, среди пострадавших – ребенок", – говорится в сообщении.

За сутки 26 июня россияне обстреляли 12 населенных пунктов из авиации, ракет, артиллерии, РСЗО "град", "ураган" и "смерч". Есть убитые и раненые мирные жители, отметило МВД.

Враг бил по городам Авдеевка, Славянск, Торецк, Бахмут, Константиновка, Марьинка, пгт Райгородок, селам Новолуганское, Малиновка, Екатериновка, Маяки, Карповка.

По данным МВД, в селе Малиновка в результате обстрела кассетными снарядами ранен мальчик, 2012 года рождения. Ребенок находится в больнице.

Обстрелами Россия нанесла разрушения 20 гражданским объектам – попала по 11 жилым домам, школе, коксохимическому заводу, гаражам.

Полиция и СБУ открыли соответствующие уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, добавили в МВД.

Напомним, на временно оккупированной Луганщине горят два склада вражеских боеприпасов.

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