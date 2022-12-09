Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В течение суток 8 декабря войска РФ нанесли ракетные удары по территории Харьковщины, также осуществили артиллерийские обстрелы. Под поражением оказались Купянский, Харьковский, Чугуевский и Изюмский район.

В Купянске из-за обстрелов произошло возгорание в складских помещениях продовольственного предприятия. Отмечается, что люди не пострадали.

После 20:30 по Безлюдовской общине Харьковского района нанесли ракетный удар: повреждены дома, загорелись хозяйственные постройки и автомобили.

Около 21:00 враг нанес ракетные удары по Песочинской общине: поражены частные дома, крыши домов и хозяйственные помещения.

Экстренная медицинская помощь госпитализировала три человека. Среди них женщины 41-го и 64-х лет, их состояние среднее. Мужчина 40 лет находится в тяжелом состоянии. Еще одному человеку была оказана помощь на месте.

Глава ОГА также отчитывается, что в течение суток пиротехники ликвидировали 122 взрывоопасных предмета.

Напомним, утром 9 декабря Генштаб информировал, что за предыдущие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 3 авиационных удара по Украине.

В ночь на 9 декабря на территории Никопольского района Днепропетровской области российские оккупанты били по населенным пунктам - оборвана линия электропередачи, повреждены дома

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