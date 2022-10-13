Оккупанты за сутки нанесли по Украине 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела с РСЗО - Генштаб

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ .

Оккупанты обстреливают позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование позиций в отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

Враг продолжает поражать критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины. Пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.

Всего за текущие сутки оккупанты нанесли 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела с РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по воздушному пространству и территории республики Беларусь.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелка;

на Краматорском направлении – из танков и артиллерии разных типов, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполевки;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледарь, Майорск, Иванград и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелы подверглись населенным пунктам Степногорск, Орехов и Камышеваха.

На Южнобужском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня подвергнут Никополь.

К слову, российские кафиры похищают украинских детей и гонят на войну российских зэков

Напомним, вражеские подразделения в Донецкой области начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий