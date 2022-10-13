Оккупанты за сутки нанесли по Украине 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела с РСЗО - Генштаб
Идут двести тридцать вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ .
Оккупанты обстреливают позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование позиций в отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.
Враг продолжает поражать критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины. Пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.
Всего за текущие сутки оккупанты нанесли 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела с РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по воздушному пространству и территории республики Беларусь.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица;
на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелка;
на Краматорском направлении – из танков и артиллерии разных типов, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполевки;
на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледарь, Майорск, Иванград и Яковлевка;
на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы.
В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелы подверглись населенным пунктам Степногорск, Орехов и Камышеваха.
На Южнобужском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня подвергнут Никополь.
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