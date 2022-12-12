Оккупанты за сутки нанесли 6 ракетных ударов, 4 из которых - по инфраструктуре Донбасса

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Отмечается, что россияне продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно оккупированной Херсонской области. Стало известно, что на 11 декабря из населенного пункта Рубановка было вывезено оборудование местных сельскохозяйственных предприятий.

За сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двухлетняя и Каменка Харьковской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, в других направлениях ситуация следующая:

На Купянском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

обстрелов подверглись районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении огневого поражения получили районы Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области.

огневого поражения получили районы Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области. На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам почти двадцати населенных пунктов. В частности, это Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр и Дружба на Донетчине.

противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам почти двадцати населенных пунктов. В частности, это Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр и Дружба на Донетчине. На Авдеевском направлении обстрелы подверглись, в частности, Железное, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

обстрелы подверглись, в частности, Железное, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. На Новопавловском направлении обстреляны районы Угледара, Богоявленки, Новоукраинки и Пречистовки Донецкой области.

обстреляны районы Угледара, Богоявленки, Новоукраинки и Пречистовки Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес огненное поражение по Времовке на Донетчине и Зеленому Полю, Новополю, Новодаровке, Малиновке, Гуляйполю, Дорожнянке, Гуляйпольскому, Волшебному, Белогорью, Малой Токмачке и Орехову Запорожской области.

противник нанес огненное поражение по Времовке на Донетчине и Зеленому Полю, Новополю, Новодаровке, Малиновке, Гуляйполю, Дорожнянке, Гуляйпольскому, Волшебному, Белогорью, Малой Токмачке и Орехову Запорожской области. На Херсонском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Херсонской области и города Херсон, погибли среди мирного населения, пострадала гражданская инфраструктура.

В течение дня 12 декабря россияне несколько раз атаковали Херсон, попали по жилым микрорайонам и медицинским учреждениям. Есть погибшие и раненые.

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