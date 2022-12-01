Оккупанты за сутки нанесли 16 авиаударов по территории Украины, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке .

Также отмечается, что за сутки противник нанес ракетный удар по позициям украинских войск на территории Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Ситуация на других направлениях такая:

На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Костобобров и Гремяч Черниговской области и Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачевск, Вольная Слобода, Будки, Белополье и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам вражеской артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Зеленое, Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии получили объекты в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Раздоловки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Зализного и Нью-Йорка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник продолжает попытки улучшить тактическое положение. Вражеское огневое воздействие из танков и артиллерии различных типов испытали на себе объекты в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного, Веселого, Красногоровки и Марьинки на Донетчине.

На Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы оккупантами районов населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг также обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Никополя, Каменского, Новоандреевки, Зализничного, Гуляйполя, Дорожнянки и Белогорья Запорожской области и Ильинки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении враг ведет оборону ранее занятых рубежей. Обстрелам подверглись, в частности, Качкаровка, Республиканец, Матросовка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Не перестает враг терроризировать из артиллерии и жителей Херсона.

В ноябре российские войска выпустили по украинским городам 239 ракет и 80 дронов-камикадзе Shahed-136.

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