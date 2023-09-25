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Оккупанты за сутки атаковали 10 областей Украины: 4 человека погибли, 13 ранены

25 сентября, 2023 понедельник
10:05
Война с Россией

За сутки воскресенья, 24 сентября, российские террористы нанесли удары по 10 украинским областям. В результате вражеских атак погибли 4 человека, по меньшей мере 13 получили ранения

Информацию об обстрелах регионов предоставили в областных военных администрациях.

Черниговщина : за сутки РФ совершила 8 обстрелов региона. Враг применил минометы, артиллерию, РСЗО для обстрелов Черниговского и Новгород-Северского районов. В одном из сел Новгород-Северской общины в результате взрывов поврежден автомобиль. Разрушений инфраструктуры и жертв нет.

Сумщина : ночью россияне совершили обстрел Середино-Будской общины из миномета - обошлось без последствий. Вчера в течение дня рашисты совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области. Обстрелы потерпели Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Новослободская общины. В Середино-Будской общине в результате одного из обстрелов повреждены 2 частных дома.

Днепропетровщина : ночью в области из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге - огонь спасатели потушили. Дважды агрессор атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской сельской и Мировской общинах. В результате изуродованы агрофирма и линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также вчера днем россияне устроили по Никопольскому району. Под удар вражеской артиллерии попала Марганецкая община, там загорелась сухая трава. Люди не пострадали.

Запорожщина : за минувшие сутки решители нанесли 140 ударов по 23 населенным пунктам области из артиллерии. Враг атаковал дронами Гуляйполе, Новоданиловку и Новодаровку, обстрелял из РСЗО Новоданиловку, Роботино и Полтавку, также зафиксировано 5 авиаударов по Орехову и Малой Токмачке. Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Жители общин не пострадали.

Харьковщина : за прошедшие сутки авиационный удар получило село Чернещина Изюмского района. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 16 населенным пунктам: Одноробовка, Барановка Богодуховского района, Волчанск Чугуевского района, Ольховатка, Строевка, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Купянского района. Кроме того, вчера в районе села Андреевка Изюмского района в результате наезда на взрывное устройство при проведении полевых работ подорвался автомобиль КАМАЗ. 62-летний водитель госпитализирован в областную больницу с ранениями.

Луганщина : на Новолюбовку рашисты направили два фосфорно-магниевых боеприпаса, из-за чего произошло возгорание сухой травы вокруг населенного пункта. В соседнем Невском зафиксировано 10 взрывов, деревня под постоянным огнем россиян. Вчера враг также нанес авиационных ударов по Новоегоровке и Невскому. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.

Донетчина : по населенным пунктам области россияне совершили 22 обстрела. Под огнем рашистов оказались 10 населенных пунктов:
Авдеевка, Торецк, села Новоселовка Первая, Орловка, Шахтерское, Александрополь, пгт Заречное, Кураховка, Курдюмовка и Северное.
Повреждены 12 жилых домов, 3 ЛЭП, хозяйственная постройка, трактор, гражданский автомобиль. За сутки по области два человека погибли.

Николаевщина : ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области была уничтожена крылатая ракета типа "Калибр".
Сегодня утром вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались в городе Очаков. Прошло без пострадавших.

Одещина : ночью рашисты атаковали область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар, он был оперативно ликвидирован. Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района. В Одессе в результате взрывной волны пострадало одно гражданское лицо. Женщина получила повреждение обломками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице.

Херсонщина : сегодня ночью враг обстрелял Херсон и повредил здание учебного заведения. Наутро рашисты ударили из авиации по населенным пунктам Ольговка и Львова. За минувшие сутки по области противник совершил 87 обстрелов региона, из них 6 – по Херсону. Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области, территорию и здания медицинского и учебного заведения, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе; территорию и постройки заводов в Херсоне.


Также рашисты ударили из авиации по Бериславу. Разрушены частные дома. Погибла женщина, ее личность устанавливается.
Травмированный полицейский 1990 года рождения. Также повреждения разной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина. Все пострадавшие доставлены в больницу. Еще один авиаудар – по селу Львове, там погиб мужчина 67 лет.

Впоследствии оккупанты нанесли очередной удар по центру Херсона. Люди, которые просто шли в магазин, сейчас – в больнице. Это мужчины 80 и 50 лет. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще три человека, мужчины в возрасте 54 лет и 81 год и 41-летняя женщина, получили легкие травмы. И будут лечиться амбулаторно. Враг сбросил на Херсон Херсон две авиабомбы. Одной попали по промзоне в Днепровском районе, другой по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе. В результате сброса КАБ на одно из предприятий Херсона травмирован человек. Ранение получила находившаяся на территории женщина-хранитель 49 лет.

  • В ночь на 25 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды", ракеты "калибр" и сверхзвуковые противокорабельные "Оникс" по территории Украины. В Кривом Роге раздались взрывы. В Одессе пострадала мирная жительница и повреждена припортовая инфраструктура.
Украина
Россия
російська армія
Луганщина
Одещина
Сумщина
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
ракетний удар
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