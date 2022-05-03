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Главная война с Россией Оккупанты за сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Луганщины, больше всего - Северодонецк, Рубежное, Попасную и Горное, - Гайдай

Оккупанты за сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Луганщины, больше всего - Северодонецк, Рубежное, Попасную и Горное, - Гайдай

3 мая, 2022 вторник
09:29
война с Россией

За сутки 2 мая российские кафиры 25 раз обстреляли населенные пункты Луганщины. Больше всего пострадали Северодонецк, Рубежное, Попасная и Горная община

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По предварительным данным, в сутки 2 мая россияне 25 раз обстреляли мирные жилищные массивы Луганщины. В частности, в Северодонецке повреждено 5 домов, в Горной общине – по меньшей мере 12. Кроме того, уничтожено 10 домов в Орехове, еще два – в Золотом.
По словам ОГА, точные масштабы разрушений пока неизвестны, поскольку вражеские обстрелы продолжаются.
Информация о пострадавших тоже уточняется.

Также Северодонецк в сутки 8 раз был под вражескими обстрелами. Прошлой ночью повреждения получили 3 дома в старых районах города. А днем в результате обстрелов занялось складское помещение и произошло попадание еще в 2 многоэтажки.
Как сообщает Гайдай, в одной из квартир снаряд не разорвался. Его уже обезвредили пиротехники.
Кроме того, из-под обстрелов и завалов были спасены 3 местных жителя.


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