Оккупанты за сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Луганщины, больше всего - Северодонецк, Рубежное, Попасную и Горное, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По предварительным данным, в сутки 2 мая россияне 25 раз обстреляли мирные жилищные массивы Луганщины. В частности, в Северодонецке повреждено 5 домов, в Горной общине – по меньшей мере 12. Кроме того, уничтожено 10 домов в Орехове, еще два – в Золотом.

По словам ОГА, точные масштабы разрушений пока неизвестны, поскольку вражеские обстрелы продолжаются.

Информация о пострадавших тоже уточняется.



Также Северодонецк в сутки 8 раз был под вражескими обстрелами. Прошлой ночью повреждения получили 3 дома в старых районах города. А днем в результате обстрелов занялось складское помещение и произошло попадание еще в 2 многоэтажки.

Как сообщает Гайдай, в одной из квартир снаряд не разорвался. Его уже обезвредили пиротехники.

Кроме того, из-под обстрелов и завалов были спасены 3 местных жителя.



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