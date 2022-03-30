Оккупанты за сутки 180 раз обстреляли Харьковщину из "Градов", – Олег Синегубов

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего - 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачев. Также зафиксировали около 180 обстрелов" , – заявил он.

Обстрелы спровоцировали пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.

Синегубов также заявил, что вражеской авиации в Харькове не наблюдали, в то же время работают вражеские беспилотники, "разведывающие" позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ. По состоянию на утро 30 марта продолжаются активные бои в Изюмском направлении. В этом районе Вооруженные Силы за сутки сбили 1 истребитель и 1 беспилотник врага.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВСУ освободили несколько населенных пунктов.