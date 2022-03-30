Оккупанты за сутки 180 раз обстреляли Харьковщину из "Градов", – Олег Синегубов
За минувшие сутки, 29 марта, российские кафиры обстреливали Харьковскую область из артиллерии, минометов и "Градов". В результате обстрелов повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"За минувшие сутки российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего - 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачев. Также зафиксировали около 180 обстрелов" , – заявил он.
Обстрелы спровоцировали пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.
- Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВСУ освободили несколько населенных пунктов.
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