Оккупанты за сутки 13 раз обстреляли Луганщину из артиллерии и нанесли 4 ракетных и два авиаудара
Россияне 12 июля 13 раз накрыли Луганщину артиллерией, нанесли 4 ракетных и два авиаудара, усилили работу ДРГ
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
Оккупанты усилили в области работу диверсионных разведывательных мероприятий. ВСУ почти ежедневно уничтожают российские ДРГ.
"Нет, российская армия не прекращает обстрелов. Однако, скорее всего, бережет существующие запасы снарядов, потому что их снабжение прервано работой нашего нового дальнобойного оружия. Недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске. Сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было. снова идут ДРГ кафиров, которые пытаются искать слабые места в нашей обороне", - отметил он.
Россияне давят не только со стороны Лисичанска и Попасной, но и из Изюмского направления. До подконтрольных ВСУ населенных пунктов Луганщины оттуда далеко, однако это чревато большими городами Донбасса, и может нарушить или вынудить перестроить украинские защитные укрепления. Сергей Гайдай отметил, что такую опасность нельзя исключать.
"Кроме того, не прекращается авиационное и артиллерийское давление врага в районах административных границ областей. В частности, по Верхнекаменскому и Белогоровке. Всего за сутки нанесены четыре ракетных и два авиационных удара. Артиллерия кафиров тоже не прекращает разрушение этих и близлежащих населенных пунктов. июля россияне 13 раз применяли этот вид оружия в сторону мирных помещений", - подчеркнул глава ОВА.
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