Об этом сообщило МВД в телеграмме .

"На Сумщине полицейские задокументировали 100 ударов армии РФ. За прошедшие сутки враг в очередной раз вел огонь по территории Сумской области. В результате чего были повреждены семь частных домов и линия электропередачи", - отметили правоохранители.

Полиция начала уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

27 октября россияне обстреляли пять общин Сумской области, повредив линию электропередачи и жилые дома.

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