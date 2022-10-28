Оккупанты за сутки 100 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома и электролинии
Россияне 27 октября 100 раз открывали огонь по Сумщине, повредили семь домов и линию электропередачи
Об этом сообщило МВД в телеграмме .
"На Сумщине полицейские задокументировали 100 ударов армии РФ. За прошедшие сутки враг в очередной раз вел огонь по территории Сумской области. В результате чего были повреждены семь частных домов и линия электропередачи", - отметили правоохранители.
Полиция начала уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
- 27 октября россияне обстреляли пять общин Сумской области, повредив линию электропередачи и жилые дома.
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