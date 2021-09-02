Оккупанты за прошедшие сутки ранили украинского военного, сегодня - еще одного
Россияне продолжают нарушать режим прекращения огня на линии фронта
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
1 сентября на фронте зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.
В направлении Золотого-4 оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
У Авдеевки россияне применили ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.
Вблизи Новозвановки вооруженные формирования РФ стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Широкино оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Песков враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Возле Новолуганского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, зафиксировано пролет вражеского беспилотника, который пересек линию разграничения.
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочное ранение. Он в госпитале. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
ВСУ стреляли в ответ с запрещенных минского договоренностями образцов вооружения.
По состоянию на 7:00, 2 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Неподалеку Золотого-3 враг дважды стрелял из станковых станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один украинский военный получил осколочное ранение. Его эвакуировали в госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
ВСУ открывали огонь.
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