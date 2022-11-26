Оккупанты за ночь пять раз обстреляли Никопольский район
В ночь на 26 ноября российские войска пять раз обстреляли из "градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне всю ночь запугивали Никопольщину. Пять раз обстреляли район из "градов" и тяжелой артиллерии", - пишет Резниченко.
Сообщается, что российские захватчики били по Никополю, Марганцу и окрестным населенным пунктам. Рашисты выпустили около 60 снарядов.
Погибших или раненых нет.
"Представители ГСЧС обследуют пораженные территории. Выясняют детали обстрелов", - добавил глава области.
- Около 60 снарядов в ночь на 22 ноября направили россияне на Никопольщину.
- В ночь на 23 ноября по Покровской и Марганецкой общинам войска РФ стреляли из "градов" и тяжелой артиллерии.
- Известно, что 24 ноября завершились спасательные операции в Кривом Роге и в Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность около 3000 работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий.
- Вражеские войска в ночь на 25 ноября продолжали бить по Никопольщине Днепропетровщины.
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