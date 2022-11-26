Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь запугивали Никопольщину. Пять раз обстреляли район из "градов" и тяжелой артиллерии", - пишет Резниченко.

Сообщается, что российские захватчики били по Никополю, Марганцу и окрестным населенным пунктам. Рашисты выпустили около 60 снарядов.

Погибших или раненых нет.

"Представители ГСЧС обследуют пораженные территории. Выясняют детали обстрелов", - добавил глава области.

Около 60 снарядов в ночь на 22 ноября направили россияне на Никопольщину.

В ночь на 23 ноября по Покровской и Марганецкой общинам войска РФ стреляли из "градов" и тяжелой артиллерии.

Известно, что 24 ноября завершились спасательные операции в Кривом Роге и в Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность около 3000 работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий.

Вражеские войска в ночь на 25 ноября продолжали бить по Никопольщине Днепропетровщины.

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