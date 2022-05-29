Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграме .

"На протяжении последней недели россияне принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3 тыс. украинцев, среди которых - более 300 детей. После фильтрационных мероприятий оккупанты формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а затем в депрессивные регионы России", - подчеркнула она.

По меньшей мере 10% не проходящих фильтрацию людей оккупанты признают "опасными для российского режима". Украинцев арестовывают, отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в Оленевке или застенок "Изоляция" в Донецке. Там людей допрашивают в течение многих часов, пытают, угрожают им казнью и принуждают сотрудничать.

"Захват и истязание заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда", - подчеркнула Людмила Денисова.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти военные преступления.

22 мая писали, что в фильтрационных лагерях близ Мариуполя оккупанты держат десятки детей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb