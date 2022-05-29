Оккупанты за неделю вывезли в фильтрационный лагерь почти 3 тыс. мариупольцев, из них 300 - дети, - Денисова
В течение недели оккупанты вывезли из Мариуполя для фильтрации почти 3 тыс. горожан, в том числе более 300 детей. Их планируют депортировать в РФ
Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграме .
"На протяжении последней недели россияне принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3 тыс. украинцев, среди которых - более 300 детей. После фильтрационных мероприятий оккупанты формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а затем в депрессивные регионы России", - подчеркнула она.
По меньшей мере 10% не проходящих фильтрацию людей оккупанты признают "опасными для российского режима". Украинцев арестовывают, отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в Оленевке или застенок "Изоляция" в Донецке. Там людей допрашивают в течение многих часов, пытают, угрожают им казнью и принуждают сотрудничать.
"Захват и истязание заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда", - подчеркнула Людмила Денисова.
Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти военные преступления.
- 22 мая писали, что в фильтрационных лагерях близ Мариуполя оккупанты держат десятки детей.
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