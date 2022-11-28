Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ сообщил начальник Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, за последние сутки зафиксировано 88 обстрелов в 17 общинах, пострадавших нет. В то же время за последнюю неделю в результате вражеских атак в области погибли три человека и еще шестеро получили ранения.

"За неделю более четырехсот обстрелов было, и более половины из них – по гражданской инфраструктуре", – сказал Старух.

Он добавил, что, учитывая ситуацию, ежедневно осуществляется организованная эвакуация 700-800 человек с неоккупированных территорий на Западную Украину, Центральную, в более безопасные регионы. Однако выезд людей из временно оккупированных РФ территорий остается усложненным. Так, вчера, по его словам, покинуть контролируемую захватчиками часть области удалось 29 людям, из которых двое детей. За неделю уехать удалось 438 человек, из которых 67 детей.

Ночью 23 ноября российские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы.

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