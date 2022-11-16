Такие данные от военных администраций обнародовал в Telegram замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Согласно сообщению, больше всего убитых и раненых – в Донецкой области (4 и 7 соответственно).

В Днепропетровской области – 1 раненый, в Запорожской области – 1 погибший, в Киевской области – 3 раненых, в городе Киев – 1 погибший, 2 раненых.

В Харьковской и Херсонской областях – по одному раненому. Еще двое получили повреждения в результате российских ракетных ударов в Хмельницкой области.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.

За 15 ноября ВСУ уничтожили 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БПЛА "Орион".

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