Оккупанты за минувшие сутки убили 6 гражданских и ранили 17, - ОП
В результате вооруженной агрессии России за минувшие сутки, 15 ноября, в Украине погибли 6 гражданских граждан, еще 17 получили ранения
Такие данные от военных администраций обнародовал в Telegram замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Согласно сообщению, больше всего убитых и раненых – в Донецкой области (4 и 7 соответственно).
В Днепропетровской области – 1 раненый, в Запорожской области – 1 погибший, в Киевской области – 3 раненых, в городе Киев – 1 погибший, 2 раненых.
В Харьковской и Херсонской областях – по одному раненому. Еще двое получили повреждения в результате российских ракетных ударов в Хмельницкой области.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.
- За 15 ноября ВСУ уничтожили 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БПЛА "Орион".
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