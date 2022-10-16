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Оккупанты за минувшие сутки совершили 5 ракетных и 23 авиационных удара, - Генштаб

16 октября, 2022 воскресенье
07:26
война с Россией

Враг также совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ .

За прошедшие сутки, 15 октября, противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись объектам и мирным гражданам в районах более 30 населенных пунктов. В частности, это – Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка Харьковской области; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка – Киевской; Белогорка в Херсонской области и Угледар в Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА "Shahed -136" с территории республики Беларусь.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Покровка Сумской области. Использовал и ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Огиревце, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная;

на Краматорском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоегоровка, Раздолевка и Серебрянка;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

в Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Времовка, Прасковьевка, Пречистовка и Щербаки.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

  • К слову, украинская авиация за сутки нанесла 32 удара по врагу
  • Напомним, ВСУ ликвидировали российского майора, трижды возвращавшегося на фронт

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Украина
военные силы Украины
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