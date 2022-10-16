Оккупанты за минувшие сутки совершили 5 ракетных и 23 авиационных удара, - Генштаб
Враг также совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ .
За прошедшие сутки, 15 октября, противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Удары противника подверглись объектам и мирным гражданам в районах более 30 населенных пунктов. В частности, это – Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка Харьковской области; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка – Киевской; Белогорка в Херсонской области и Угледар в Донецкой области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА "Shahed -136" с территории республики Беларусь.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
на Северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Покровка Сумской области. Использовал и ударные БПЛА;
на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Огиревце, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная;
на Краматорском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоегоровка, Раздолевка и Серебрянка;
на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.
в Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Времовка, Прасковьевка, Пречистовка и Щербаки.
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
- К слову, украинская авиация за сутки нанесла 32 удара по врагу
- Напомним, ВСУ ликвидировали российского майора, трижды возвращавшегося на фронт
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное