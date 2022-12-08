Оккупанты за минувшие сутки 30 раз обстреляли Херсонщину, есть погибшие и раненые

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области страдали от вражеских ударов из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

Из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома", – отметил Янушевич.

От вражеских обстрелов погибли 2 гражданских человека, еще 1 житель Херсонщины получил ранения.

За день 7 декабря от российской артиллерии пострадали более 10 населенных пунктов в Херсонской области

В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались черкасские полицейские. Четыре человека погибли, за жизнь еще четверых борются врачи.

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