Оккупанты за минувшие сутки 30 раз обстреляли Херсонщину, есть погибшие и раненые
Российские захватчики 7 декабря били по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, танков и минометов
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области страдали от вражеских ударов из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.
Из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома", – отметил Янушевич.
От вражеских обстрелов погибли 2 гражданских человека, еще 1 житель Херсонщины получил ранения.
- За день 7 декабря от российской артиллерии пострадали более 10 населенных пунктов в Херсонской области
- В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались черкасские полицейские. Четыре человека погибли, за жизнь еще четверых борются врачи.
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