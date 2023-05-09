Оккупанты за день нанесли по Украине 20 ракетных и 30 авиационных ударов, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще 3 ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке. Потерпела разрушение гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил около 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил российской федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области, а также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Лиман Первый Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Белогоровке, Веселому Луганской области и Ямполевке и Спорному Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести пришествие.

За сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Авдеевка. Совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Нетайлового и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглась и Георгиевке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Между тем, осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское и Плавные Запорожской области; Антоновка, Молодежное и Зеленовка Херсонской области.

В Генштабе заявили, что 8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы. Желающих оказалось немного. Эвакуация осуществляется в Бердянск. В то же время, все медицинские работники местной больницы вызваны на работу.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по его зенитно-ракетным комплексам. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов", - говорится в сообщении.