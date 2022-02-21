Оккупанты за четыре дня повредили 104 дома местных жителей возле линии разграничения на Донбассе

Об этом в facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин.

"С начала эскалации боевых действий, в течение последних четырех дней, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории было повреждено 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения", - сообщил он.

За ночь и день 20 февраля в ходе обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения были повреждены 22 дома мирных жителей: в Новогнатовке – 14, Победе – четыре, а также по одному дому в населенных пунктах Славное, Южное, Малиновое, Луганское.





Напомним, украинский военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в ближайшее время Россия запустит масштабную политическую фальсификацию с целью создания "casus belli" для нового вторжения в Украину и обвинения украинских военных в "геноциде".

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