Оккупанты за четыре дня повредили 104 дома местных жителей возле линии разграничения на Донбассе
Российские оккупационные войска за четыре дня обстреляли 104 дома мирных жителей вблизи линии разграничения на Донбассе
Об этом в facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин.
"С начала эскалации боевых действий, в течение последних четырех дней, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории было повреждено 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения", - сообщил он.
За ночь и день 20 февраля в ходе обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения были повреждены 22 дома мирных жителей: в Новогнатовке – 14, Победе – четыре, а также по одному дому в населенных пунктах Славное, Южное, Малиновое, Луганское.
- Напомним, украинский военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в ближайшее время Россия запустит масштабную политическую фальсификацию с целью создания "casus belli" для нового вторжения в Украину и обвинения украинских военных в "геноциде".
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