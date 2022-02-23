Оккупанты за 22 февраля 96 раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный. С начала текущих суток - 15 обстрелов
За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
8 раз Счастье - из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Муратово - из БМ-21 "Град".
Кряковку - из БМ-21 "Град".
Гнутово - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Три раза Широкино - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Травневое - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Красногоровку - из противотанковых пушек МТ-12.
Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм.
Дважды Марьинку - из артиллерии калибра 122 мм.
Пять раз Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Богдановку - из минометов калибра 120 мм.
Три раза Желтое - из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Дважды Трехизбенку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Десять раз Новотроицкое - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Девять раз Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.
Дважды Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Четыре раза Гранитное - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
Пивденное - из минометов калибра 82 мм.
Пески - из минометов калибра 120 мм.
Николаевку - из минометов калибра 120 мм.
Три раза Чермалик - из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Новолуганское - из минометов калибра 120 мм.
Станицу Луганскую - из крупнокалиберных пулеметов.
Нью-Йорк - из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
Новоселовку - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Майорск - из минометов калибра 82 мм.
Дважды Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Шесть раз Крымское - из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
Шумы - из минометов калибра 120 мм.
Сизое - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Причепиловку - из минометов калибра 82 мм.
Три раза Станицу Луганскую - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.
Дважды Новозвановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Троицкое - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Опытное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Орехово - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Дважды Попасную - из минометов калибра 120 мм.
Каменку - из минометов калибра 120 мм.
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевые травмы.
За текущие сутки, 23 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Новотошковское - из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Золотое - из артиллерии калибра 122 мм.
Попасную - из артиллерии калибра 122 мм.
Пивденное - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Светлодарск - из минометов калибра 120 мм.
Богдановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
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