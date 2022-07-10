Об этом пишет Бабель.

Как отмечается, правозащитник и основатель "Общественного радио" Максим Буткевич, присоединившийся к ВСУ в марте, попал в плен. Это произошло в Луганской области при захвате Золотого и Горного.

Его мать Евгения узнала это из видео в СМИ – еще 24 июня российские захватчики обнародовали видео его допроса.

По ее словам, о состоянии и месте нахождения сына она ничего не знает.

О пленении Буткевича еще 24 июня сообщали российские пропагандисты, опубликовав видео допроса.

Мать правозащитника сообщила, что вопросом его освобождения занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, курируемый СБУ и Главным управлением разведки. Однако там никаких деталей не говорят, мол, "дело прорабатывается".

Из взвода Буткевича на связь выходили двое пленных - 25 и 26 июня, пишет издание со ссылкой на слова его матери.

Напомним, из российского плена удалось освободить 16-летнего сына главы Запорожского РВА.