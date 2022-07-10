Оккупанты взяли в заложники основателя "Общественного радио" Максима Буткевича, - СМИ
Россияне в Луганской области взяли в плен правозащитника Максима Буткевича
Об этом пишет Бабель.
Как отмечается, правозащитник и основатель "Общественного радио" Максим Буткевич, присоединившийся к ВСУ в марте, попал в плен. Это произошло в Луганской области при захвате Золотого и Горного.
Его мать Евгения узнала это из видео в СМИ – еще 24 июня российские захватчики обнародовали видео его допроса.
По ее словам, о состоянии и месте нахождения сына она ничего не знает.
О пленении Буткевича еще 24 июня сообщали российские пропагандисты, опубликовав видео допроса.
Мать правозащитника сообщила, что вопросом его освобождения занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, курируемый СБУ и Главным управлением разведки. Однако там никаких деталей не говорят, мол, "дело прорабатывается".
Из взвода Буткевича на связь выходили двое пленных - 25 и 26 июня, пишет издание со ссылкой на слова его матери.
- Напомним, из российского плена удалось освободить 16-летнего сына главы Запорожского РВА.
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