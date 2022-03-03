Оккупанты взяли в плен украинского летчика и под угрозой расправы заставляют его высказываться в пользу российской пропаганды, - ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.



"Российско-оккупационные войска взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой. Российский агитпром применил агрессивную тактику 2014-го года. Очевидно, что под давлением и угрозой расправы, летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом", - говорится в сообщении.



Отмечается, что эти записи будут распространяться российскими пропагандистами на телевидении и в соцсетях. Следовательно, в ВСУ призывают не верить высказываниям украинского военного, ведь они озвучены не по его воле.



"Летчик - наш, из славной 299-й бригады тактической авиации. Слова - НЕТ! Командование Воздушных Сил ВСУ не сомневается в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая страну от российских оккупантов! Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!" – передает пресс-служба.



Напомним, российские войска в Херсоне оккупировали телебашню и телерадиовещание и намерены распространять фейковые новости и информацию в городе .