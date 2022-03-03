Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты взяли в плен украинского летчика и под угрозой расправы заставляют его высказываться в пользу российской пропаганды, - ВСУ

Оккупанты взяли в плен украинского летчика и под угрозой расправы заставляют его высказываться в пользу российской пропаганды, - ВСУ

3 мартa, 2022 четверг
23:50
война с Россией

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает, что российские оккупанты взяли в плен украинского военного летчика и заставляют его давать интервью с ложной информацией об Украине и высказываться в пользу российской пропаганды

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

"Российско-оккупационные войска взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой. Российский агитпром применил агрессивную тактику 2014-го года. Очевидно, что под давлением и угрозой расправы, летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти записи будут распространяться российскими пропагандистами на телевидении и в соцсетях. Следовательно, в ВСУ призывают не верить высказываниям украинского военного, ведь они озвучены не по его воле.

"Летчик - наш, из славной 299-й бригады тактической авиации. Слова - НЕТ! Командование Воздушных Сил ВСУ не сомневается в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая страну от российских оккупантов! Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!" – передает пресс-служба.
 



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
пропаганда
русская агрессия
украинский снайпер
Читайте также:
окупанти
3 мартa, 2022 четверг
Оккупанты пытаются наступать и обстреливают гражданские объекты, но ВСУ дают им отпор, - Генштаб
2 мартa, 2022 среда
"Отныне никаких пленных. Позвоните маме в последний раз": Командование сил спецопераций ВСУ обратилось к российским военным
Володимир Путін
3 мартa, 2022 четверг
Путин больше не знает, что делает. Мои соболезнования и солидарность украинскому народу, - бывший президент ФИФА Блаттер
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 30.13
  • EUR
    Покупка 32.79
    Продажа 33.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
4 мартa
01:11
Светлана Тихановская
"Мы восхищаемся вами": Тихановская обратилась к украинцам и Зеленскому и заявила об антивоенном движении в Беларуси
00:43
Для контроля за воздушным пространством и разведки: французский авианосец направляется к берегам Украины
00:24
"Когда падают звезды – загадывайте желание": за сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили три самолета захватчиков
00:09
Банк, созданный с участием Китая, прекращает работу в России и Беларуси
00:07
В Николаевской области егеря будут помогать искать и уничтожать вражеские отряды, - глава ОГА
00:04
Обновлено
Российские оккупанты свозят людей и технику в Херсон для "митинга" в поддержку "ХНР"
2022, четверг
3 мартa
23:46
Прокурор Международного уголовного суда: Команда выезжает для расследования военных преступлений в Украине
23:22
Россияне захватили телевышку в Херсоне. Планируют транслировать фейки, - Нацгвардия
23:16
Дмитрий Кулеба
"Сделайте это!" Кулеба требует у партнеров предоставить Украине боевые самолеты
23:03
Войска РФ двигаются к Запорожской АЭС, слышны выстрелы, - мэр Энергодара
23:03
Правительство упростило правила для ввоза гуманитарной помощи в Украину, - Международный штаб помощи украинцам
22:55
Завтра ждем нападения россиян. Город готов к обороне, - мэр Николаева
22:53
газ
В полночь Украина прекратит экспорт газа
22:45
Эммануель Макрон
Путин отказывается остановить атаки на Украину, - Макрон
22:43
На дипломатических учреждениях в Киеве нашли метки, похоже – для корректировки огня
22:33
Вся Сумская область - ад: российские войска бомбят города, власти пытаются организовать эвакуацию местных жителей, - глава ОВА
22:33
Тина Кароль выступила на митинге в Варшаве в поддержку Украины. Видео
22:31
Украина раша война
"Обстрел Бабьего Яра и наших святынь – это агония Путина, которому ничего не удается", – религиовед
22:30
Россияне разграбили магазины в Энергодаре, ситуация в городе напряжена, - пресс-служба Запорожской АЭС
22:17
Российская Дума хочет отправлять участников антивоенных акций на Донбасс
22:03
В Украине ограничили звонки на российские сим-карты, - Госспецсвязи
21:57
Белый Дом
РФ завела в Украину 90% стоящих на границе войск, цель - Киев, - Белый дом
21:57
Роман Костенко
"Вы воюйте, мы что-нибудь поможем, но влезать в это не будем", - нардеп Роман Костенко о позиции Запада
21:33
Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов Усманова и Шувалова
21:18
США не будут закрывать небо над Украиной из-за риска прямой войны с РФ, - Белый дом
21:05
"Русский военный корабль, иди на*уй!": футбольный клуб "Рух" выпустил линейку патриотической одежды
21:02
25 мародеров, награбивших имущества в Борисполе на 10 миллионов гривен, будут сидеть в Мартусовской колонии, - МВД
20:58
В Торецке 400 жилых домов, учебные заведения и больницы остались без отопления из-за оккупационных обстрелов газопровода
20:50
"Сейчас Украина держит небо над всем цивилизованным миром", – Антон Мухарский
20:46
Канада выделит Украине средства для слежки за российскими войсками со спутников
20:45
окупант
Разведка уничтожила 20 российских боевых машин десанта в Гостомеле
20:38
Зеленский: "Если мы их не остановим, дальше будет война в Латвии, Литве, Эстонии"
20:31
Российская авиакомпания S7 отменяет часть международных рейсов из-за санкционного ареста самолета
20:24
Майя Санду
Санду подписала заявку Молдовы на членство в ЕС
20:16
"Любое слово – важнее выстрела. Нельзя просто сказать, что Украина - часть России": Зеленский о переговорах с РФ
20:03
Белорусские десантники получили приказ о пересечении границы с Украиной, - Генштаб
19:48
Александр Усик
Никакой спецоперации нет – ваше правительство устроило войну в Украине: Ломаченко и Усик обратились к россиянам
19:47
Украина не получила результаты, на которые рассчитывала, и продолжит диалог с РФ в третьем раунде переговоров, - Подоляк
19:45
Metropolitan Opera заменила пропутинскую Нетребко на украинку Монастырскую в опере "Турандот"
19:37
"Будем строить новую европейскую страну": Шмыгаль анонсировал создание четырех фондов для восстановления Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV