Оккупанты взяли в плен украинского летчика и под угрозой расправы заставляют его высказываться в пользу российской пропаганды, - ВСУ
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает, что российские оккупанты взяли в плен украинского военного летчика и заставляют его давать интервью с ложной информацией об Украине и высказываться в пользу российской пропаганды
Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.
"Российско-оккупационные войска взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой. Российский агитпром применил агрессивную тактику 2014-го года. Очевидно, что под давлением и угрозой расправы, летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти записи будут распространяться российскими пропагандистами на телевидении и в соцсетях. Следовательно, в ВСУ призывают не верить высказываниям украинского военного, ведь они озвучены не по его воле.
"Летчик - наш, из славной 299-й бригады тактической авиации. Слова - НЕТ! Командование Воздушных Сил ВСУ не сомневается в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая страну от российских оккупантов! Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!" – передает пресс-служба.
- Напомним, российские войска в Херсоне оккупировали телебашню и телерадиовещание и намерены распространять фейковые новости и информацию в городе .
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