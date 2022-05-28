Оккупанты взяли в плен телеоператора Общественного

Об этом сообщается на сайте Общественного .

"15 мая во время выполнения боевого задания в Донецкой области пропал без вести телеоператор Николаевского филиала Общественного вещания Василий Филимон. От его семьи Общественному стало известно, что Василий попал в плен к военным оккупационных сил РФ", - говорится в сообщении.

Он был призван в ряды ВСУ 24 февраля.

"Общественный вещатель обращается к украинским властям и международной общественности с призывом всесторонне и всеми возможными способами способствовать освобождению", - отмечает вещатель.