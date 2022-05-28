Оккупанты взяли в плен телеоператора Общественного
В Донецкой области телеоператор Общественного вещания Василий Филимон попал в плен к россиянам
Об этом сообщается на сайте Общественного .
"15 мая во время выполнения боевого задания в Донецкой области пропал без вести телеоператор Николаевского филиала Общественного вещания Василий Филимон. От его семьи Общественному стало известно, что Василий попал в плен к военным оккупационных сил РФ", - говорится в сообщении.
Он был призван в ряды ВСУ 24 февраля.
"Общественный вещатель обращается к украинским властям и международной общественности с призывом всесторонне и всеми возможными способами способствовать освобождению", - отмечает вещатель.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное