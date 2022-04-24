Оккупанты взяли в плен работников ОБСЕ в Луганске и Донецке

Об этом сообщает Reuters .



"ОБСЕ крайне обеспокоен тем, что ряд членов национальной миссии СММ был лишен свободы в Донецке и Луганске", - говорится в сообщении.



ОБСЕ работает над тем, чтобы освободить своих работников. В настоящее время используются все доступные каналы для увольнения сотрудников.

9 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из ОБСЕ.

10 апреля в ДНР признали неправомерной деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.