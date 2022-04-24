Оккупанты взяли в плен работников ОБСЕ в Луганске и Донецке
В оккупированных Донецке и Луганске захватили работников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Об этом сообщает Reuters .
"ОБСЕ крайне обеспокоен тем, что ряд членов национальной миссии СММ был лишен свободы в Донецке и Луганске", - говорится в сообщении.
ОБСЕ работает над тем, чтобы освободить своих работников. В настоящее время используются все доступные каналы для увольнения сотрудников.
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