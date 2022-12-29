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Главная война с Россией Оккупанты взяли под охрану мосты на трассе Мариуполь - Симферополь, потому что ожидают нашего контрнаступления, - советник мэра Мариуполя Андрющенко
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Оккупанты взяли под охрану мосты на трассе Мариуполь - Симферополь, потому что ожидают нашего контрнаступления, - советник мэра Мариуполя Андрющенко

29 декабря, 2022 четверг
16:35
война с Россией

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, отметил, что основное направление концентрации сил оккупантов за последнюю неделю – это Мелитополь, Бердянск, Васильевка

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"По информации из Мариуполя известно, что последнюю неделю проехали большие колонны военной техники россиян в направлении Бердянска, то есть это, скорее всего, Мелитопольское направление, потому что Бердянск оккупанты усиливают другой дорогой, над морем. Сами россияне не стесняются и очень громко обсуждают, что ожидают нашего контрнаступления. Также мы видим, что на границе Запорожской и Донецкой областей они придерживают резервы, взяли под охрану мосты, которые есть по трассе Мариуполь - Симферополь. То есть враг готовится и у него нет сомнения, что произойдет наше контрнаступление", - рассказал советник городского председателя Мариуполя.

Петр Андрющенко добавил, что оккупанты тянут разнообразную технику, как старые танки Т-62, так и новые Т-72. Кроме того, россияне хвастаются из-за своих пропагандистов, завезших в Мелитополь Т-80 или Т-90, но по крайней мере, такое через Мариуполь не двигалось, поэтому скорее всего они фантазируют. Однако усиление на этом направлении есть.

"По северу Донецкой области, через Мелитополь уже почти две недели нет движения, кроме единичных случаев. И так же направление в сторону Розовки, Родов, Орехового тоже не видим большого движения. То есть смело можем утверждать, что основным направлением за последнюю неделю у кафиров есть Мелитополь, Бердянск, Васильевка", - заметил Андрющенко.

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Украина
Россия
Мариуполь
Мелитополь
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Петр Андрющенко
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