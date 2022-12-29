Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"По информации из Мариуполя известно, что последнюю неделю проехали большие колонны военной техники россиян в направлении Бердянска, то есть это, скорее всего, Мелитопольское направление, потому что Бердянск оккупанты усиливают другой дорогой, над морем. Сами россияне не стесняются и очень громко обсуждают, что ожидают нашего контрнаступления. Также мы видим, что на границе Запорожской и Донецкой областей они придерживают резервы, взяли под охрану мосты, которые есть по трассе Мариуполь - Симферополь. То есть враг готовится и у него нет сомнения, что произойдет наше контрнаступление", - рассказал советник городского председателя Мариуполя.



Петр Андрющенко добавил, что оккупанты тянут разнообразную технику, как старые танки Т-62, так и новые Т-72. Кроме того, россияне хвастаются из-за своих пропагандистов, завезших в Мелитополь Т-80 или Т-90, но по крайней мере, такое через Мариуполь не двигалось, поэтому скорее всего они фантазируют. Однако усиление на этом направлении есть.



"По северу Донецкой области, через Мелитополь уже почти две недели нет движения, кроме единичных случаев. И так же направление в сторону Розовки, Родов, Орехового тоже не видим большого движения. То есть смело можем утверждать, что основным направлением за последнюю неделю у кафиров есть Мелитополь, Бердянск, Васильевка", - заметил Андрющенко.

26 декабря глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты используют Мелитополь как логистический хаб

29 декабря руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что Мелитополь стал новым знаковым городом у россиян после Херсона.

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