Оккупанты взорвали высоковольтные линии электропередач и заминировали водонапорные скважины в Бериславе
В Херсонской области россияне повредили более полутора километров опор и линий электропередач, а также провели минирование водонапорных скважин
Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.
Оккупанты уничтожили полтора километра опор и линий электропередач в Бериславе. Город сейчас обесточен.
"Оперативно починить поломки невозможно - не хватает специалистов, оборудования, и российские захватчики не дадут этого сделать. Вероятно, в Бериславе не будет света до полной деоккупации города", - утверждает Янушевич.
Глава ОГА также утверждает, что войска РФ заминировали водонапорные скважины Берислава. Всего их в городе 14, сколько из них невредимы – неизвестно.
К тому же захватчики вывели из строя высоковольтные линии, связанные с Херсоном. Именно поэтому, по словам Янушевича, в областном центре и прилегающих населенных пунктах отсутствует свет.
"Такие действия российской армии – это целенаправленный террор против мирного населения Херсонщины. Чувствуя неизбежность своего поражения, россияне уничтожают все, чтобы наши люди были вынуждены выживать в бесчеловечных условиях!" – пишет глава Херсонской ОГА.
- Россияне обвиняют Силы обороны Украины в обстреле Каховской ГЭС ракетными комплексами HIMARS. Они также отмечают, что на ЛЭП Берислав-Каховка был "теракт", поэтому 10 населенных пунктов Херсонщины обесточены.
- Оккупанты заставляют жителей Берислава покидать город, а ВСУ попали по личному составу противника в админздании в Каховке.
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