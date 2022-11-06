Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

Оккупанты уничтожили полтора километра опор и линий электропередач в Бериславе. Город сейчас обесточен.

"Оперативно починить поломки невозможно - не хватает специалистов, оборудования, и российские захватчики не дадут этого сделать. Вероятно, в Бериславе не будет света до полной деоккупации города", - утверждает Янушевич.

Глава ОГА также утверждает, что войска РФ заминировали водонапорные скважины Берислава. Всего их в городе 14, сколько из них невредимы – неизвестно.

К тому же захватчики вывели из строя высоковольтные линии, связанные с Херсоном. Именно поэтому, по словам Янушевича, в областном центре и прилегающих населенных пунктах отсутствует свет.

"Такие действия российской армии – это целенаправленный террор против мирного населения Херсонщины. Чувствуя неизбежность своего поражения, россияне уничтожают все, чтобы наши люди были вынуждены выживать в бесчеловечных условиях!" – пишет глава Херсонской ОГА.

Россияне обвиняют Силы обороны Украины в обстреле Каховской ГЭС ракетными комплексами HIMARS. Они также отмечают, что на ЛЭП Берислав-Каховка был "теракт", поэтому 10 населенных пунктов Херсонщины обесточены.

Оккупанты заставляют жителей Берислава покидать город, а ВСУ попали по личному составу противника в админздании в Каховке.

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