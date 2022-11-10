Оккупанты взорвали в Херсоне телецентр, котельную и объект облэнерго, - СМИ

Об этом сообщает местное издание "Мост" ссылаясь на показания горожан.

Отмечено, что телебашня, возле которой находился телецентр, пока цела. Также в городе проблемы со связью, он есть только у Антоновского моста.

Об этом также сообщил политический и общественный деятель Алексей Гончаренко, подчеркнув, что в городе слышны взрывы.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

Залужный рассказал, что за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины освободили на Херсонском направлении 12 населенных пунктов. Всего с 1 октября деоккупировано до 1381 квадратных километров.

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