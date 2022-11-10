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Оккупанты взорвали в Херсоне телецентр, котельную и объект облэнерго, - СМИ

10 ноября, 2022 четверг
19:08
война с Россией Взорванный водно-развлекательный комплекс "Затерянный мир". 3 сентября 2022 года, Херсон

Местные СМИ и телеграмм-каналы сообщают, что россияне начали уничтожать инфраструктуру Херсона, взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго

Об этом сообщает местное издание "Мост" ссылаясь на показания горожан.

Отмечено, что телебашня, возле которой находился телецентр, пока цела. Также в городе проблемы со связью, он есть только у Антоновского моста.

Об этом также сообщил политический и общественный деятель Алексей Гончаренко, подчеркнув, что в городе слышны взрывы.

  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
  • Залужный рассказал, что за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины освободили на Херсонском направлении 12 населенных пунктов. Всего с 1 октября деоккупировано до 1381 квадратных километров.

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