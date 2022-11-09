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Оккупанты взорвали пять мостов на Херсонщине, чтобы сдержать ВСУ, - депутат облсовета

9 ноября, 2022 среда
13:55
война с Россией

Оккупанты взорвали 5 мостов на Херсонщине, чтобы замедлить натиск Вооруженных Сил Украины

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они взорвали мост через канал на выезде из Снегиревки в сторону Херсона. Взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Миловом. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины. Оккупанты готовят таким образом себе уход для того, чтобы притормозить именно натиск Вооруженных Сил Украины", — пояснил Хлань.

  • Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут освободить Херсон до конца ноября.
  • Оккупанты вывезли из Херсонской области около 80 тысяч человек.

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Новости
военные силы Украины
Херсонщина
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