Оккупанты взорвали колею вблизи Ирпеня, эвакуировать жителей будут автобусами

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин, передает Еспресо.TV.



"Оккупанты взорвали железнодорожные пути! Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуацию с железнодорожного вокзала Ирпеня, перейти к Новоирпинской трассе (мост с.Романовка) там будет осуществлена эвакуация автобусами в Киев", - написал он.

Из Ирпеня в первую очередь вывозят женщин с детьми и пожилых людей.





Фото: Укрзализныця





"Попадание вражеского снаряда повредило колею в направлении Ирпеня. Фиксируем схождение двух пустых вагонов, которые подавались на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда. Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами Укрзализныци из ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы общее число спасенных составляет 1,26 млн человек", – сообщили в компании. Напомним, два человека получили травмы в результате авиаудара россиян по бронетанковому заводу в Житомире. В то же время в Укрзализныце также отметили , что в результате попадания вражеского снаряда произошло схождение двух пустых вагонов, которые подавались на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда."Попадание вражеского снаряда повредило колею в направлении Ирпеня. Фиксируем схождение двух пустых вагонов, которые подавались на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда. Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами Укрзализныци из ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы общее число спасенных составляет 1,26 млн человек", – сообщили в компании.