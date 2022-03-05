Оккупанты взорвали колею вблизи Ирпеня, эвакуировать жителей будут автобусами
В направлении Ирпеня Киевской области российские оккупанты взорвали одну из железнодорожных путей, в результате чего два вагона эвакуационного поезда, который должен был забирать людей из Ирпеня, сошли с рельсов
Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин, передает Еспресо.TV.
"Оккупанты взорвали железнодорожные пути! Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуацию с железнодорожного вокзала Ирпеня, перейти к Новоирпинской трассе (мост с.Романовка) там будет осуществлена эвакуация автобусами в Киев", - написал он.
Из Ирпеня в первую очередь вывозят женщин с детьми и пожилых людей.
Фото: Укрзализныця
"Попадание вражеского снаряда повредило колею в направлении Ирпеня. Фиксируем схождение двух пустых вагонов, которые подавались на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда. Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами Укрзализныци из ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы общее число спасенных составляет 1,26 млн человек", – сообщили в компании.
- Напомним, два человека получили травмы в результате авиаудара россиян по бронетанковому заводу в Житомире.
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