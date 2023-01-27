Оккупанты вывозят в РФ семьи мобилизованных из Луганщины, а в регион завозят россиян, - Центр нацсопротивления
Мобилизированные военные армии врага из Луганщины вывозят семьи в РФ с временно оккупированных территорий, в то же время оккупанты завозят россиян
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Семьи так называемого второго армейского корпуса, мобилизованные из временно оккупированных районов Луганской области, начали вывозить в Россию.
Известно, что семьям украинских мобилизованных обещают жилье в отдаленных районах страны и льготы. Также дети военных врага имеют право учиться в российских Высших учебных заведениях бесплатно. Таким образом, рашисты "мотивируют" украинцев на временно оккупированных территориях идти воевать против собственной страны и ВСУ.
Кроме того, из РФ в населенные пункты Луганской области, подконтрольные оккупационным властям, завозят россиян.
"Такая миграция имеет еще и цель изменить демографический состав региона", - подчеркнули в ведомстве.
- Также в Генштабе отчитывалось, что на временно оккупированных территориях Крыма Россия готовится к скрытой мобилизации местных жителей.
- Заместитель министра обороны Украины рассказала , что рашисты на временно захваченных территориях продолжают принудительную мобилизацию мужчин в российское войско. Кроме того, оккупанты издеваются и избивают украинцев в их армии.
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