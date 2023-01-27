Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Семьи так называемого второго армейского корпуса, мобилизованные из временно оккупированных районов Луганской области, начали вывозить в Россию.

Известно, что семьям украинских мобилизованных обещают жилье в отдаленных районах страны и льготы. Также дети военных врага имеют право учиться в российских Высших учебных заведениях бесплатно. Таким образом, рашисты "мотивируют" украинцев на временно оккупированных территориях идти воевать против собственной страны и ВСУ.

Кроме того, из РФ в населенные пункты Луганской области, подконтрольные оккупационным властям, завозят россиян.

"Такая миграция имеет еще и цель изменить демографический состав региона", - подчеркнули в ведомстве.

Также в Генштабе отчитывалось, что на временно оккупированных территориях Крыма Россия готовится к скрытой мобилизации местных жителей.

Заместитель министра обороны Украины рассказала , что рашисты на временно захваченных территориях продолжают принудительную мобилизацию мужчин в российское войско. Кроме того, оккупанты издеваются и избивают украинцев в их армии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb