Оккупанты вывозят украинских детей на новогодние праздники в Москву и Ростов, - ЦНС
Российские оккупанты массово вывозят украинских детей на новогодние праздники в Москву, Ростов и другие крупные города РФ
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Террористы пытаются убедить украинцев в преимуществах жизни в России, а не в "нацистской Украине". Детей вывозят в Москву, Ростов и другие крупные города РФ, где демонстрируют "счастливую и беззаботную" жизнь.
"В частности, только из временно оккупированной Горловки вывезли 414 детей в Ростовскую область на "праздничные мероприятия". К вывозу детей привлекают медперсонал, который фактически курирует это преступление. Враг увеличил количество пропагандистских мероприятий на юге, где детей свозят на выступления блогеров, спортсменов и музыкантов из РФ: Аналогичные встречи проходят в детских лагерях, куда россияне вывозят украинских детей для "лечения", - написали в ЦНС.
Россияне пытаются запечатлеть в памяти детей - превосходство России над Украиной.
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