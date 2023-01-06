Оккупанты вывозят украинских детей на новогодние праздники в Москву и Ростов, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Террористы пытаются убедить украинцев в преимуществах жизни в России, а не в "нацистской Украине". Детей вывозят в Москву, Ростов и другие крупные города РФ, где демонстрируют "счастливую и беззаботную" жизнь.

"В частности, только из временно оккупированной Горловки вывезли 414 детей в Ростовскую область на "праздничные мероприятия". К вывозу детей привлекают медперсонал, который фактически курирует это преступление. Враг увеличил количество пропагандистских мероприятий на юге, где детей свозят на выступления блогеров, спортсменов и музыкантов из РФ: Аналогичные встречи проходят в детских лагерях, куда россияне вывозят украинских детей для "лечения", - написали в ЦНС.

Россияне пытаются запечатлеть в памяти детей - превосходство России над Украиной.

5 января в ЦНС сообщили, что на заводе "Крымский титан" была зафиксирована техника и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России.

6 января для пополнения террористических войск Россия ищет наемников на Балканах.

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