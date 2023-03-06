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Главная война с Россией Оккупанты вывозят руду из временно оккупированной Запорожской области в порт Мариуполя, - ЦНС

Оккупанты вывозят руду из временно оккупированной Запорожской области в порт Мариуполя, - ЦНС

6 мартa, 2023 понедельник
18:39
война с Россией

Российские захватчики продолжают вывозить ресурсы из временно оккупированных территорий Украины

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Около года назад россияне захватили Запорожский железорудный комбинат. Сейчас они вывозят из него руду через порт во временно оккупированном Мариуполе.

"Имеем пример типичного поведения империи, которое использует захваченные земли для выкачивания ресурсов", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что продажей похищенной руды занимаются причастные к ФСБ структуры. Именно под их руководством происходит разграбление украинских земель.

  • 5 января стало известно, что военные РФ перевозят награбленные стройматериалы и зерно с временно оккупированных территорий через Мариуполь в российский Таганрог.
Украина
Россия
Мариуполь
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
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