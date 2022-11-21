Об этом сообщает Луганская ВГА.

"К "лучшей жизни" готовятся и жители Довжанска. Точнее, в подавляющем большинстве женщины. Потому что почти все мужчины уже на фронте, а оборудование из шахт вывозят в Красноярский край. Готовятся к закрытию шахты "Красный партизан" и "Харьковская", - говорится в сообщении.

17 ноября Генштаб сообщил, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb