Оккупанты вывозят оборудование двух шахт в Луганской области в Красноярский край РФ
В оккупированном Довжанске Луганской области российские мародеры планируют закрыть две шахты, а оборудование вывезти в Россию
Об этом сообщает Луганская ВГА.
"К "лучшей жизни" готовятся и жители Довжанска. Точнее, в подавляющем большинстве женщины. Потому что почти все мужчины уже на фронте, а оборудование из шахт вывозят в Красноярский край. Готовятся к закрытию шахты "Красный партизан" и "Харьковская", - говорится в сообщении.
- 17 ноября Генштаб сообщил, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.
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