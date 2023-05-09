Об этом в утренней сводке 9 мая докладывает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что российские оккупанты не прекращают грабить граждан Украины, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области.

Так, для вывоза награбленного имущества из населенных пунктов недалеко от линии боевого столкновения захватчики привлекают водителей и владельцев грузовиков из местных коллаборантов. Везут его в направлении АР Крым.

ВСУ поразили 2 склада боеприпасов, 3 важные цели врага и сбили разведывательный дрон

Авиация Сил обороны за 8 мая нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важные вражеские цели.

Кроме того, украинские воины уничтожили вражеский разведывательный БПЛА типа Zala.

За сутки россияне нанесли 30 ракетных и 61 авиационный удар по Украине

Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, говорят в Генштабе.

За прошедшие сутки противник нанес 30 ракетных, 61 авиационный удар и совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Идут тяжелые бои за Бахмут и Марьинку, Силы обороны Украины отразили 42 атаки

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

В общей сложности, за прошедшие сутки было отбито 42 атаки РФ на указанных участках фронта.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На территории Беларуси и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки из минометов и артиллерии враг обстрелял населенные пункты Бериловка, Мощенка, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута, Шалыгино, Новослободское, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караическое, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка, Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток армия РФ вела безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанесла авиационные удары по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевке и Белогоровке Луганской области и Ямполевке и Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Часова Яра.

Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечино.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дылиевка, Дружба, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки российское войско вело наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области, успеха не имело.

Враг совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток армейцы РФ наступательных действий не предпринимали. Нанесли авиационный удар в районе Великой Новоселки.

А также произвели обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области, Гуляйполе и Новоданиловка Запорожской области.

Враг совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области и Херсон.