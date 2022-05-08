Оккупанты вывозят масло с завода на временно оккупированной территории Запорожской области, – Денисова
Оккупанты вывозят масло из Пологовского маслоэкстракционного завода, который расположен на временно оккупированной территории Запорожской области
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в фейсбуке.
"Российские захватчики похищают украинскую продукцию с временно захваченных территорий Запорожской области. Их очередной жертвой стал Пологовский маслоэкстракционный завод. Оттуда вывозят масло", - написала она.
Это нарушает Женевскую конвенцию 1949 о защите гражданского населения во время войны и является военным преступлением согласно Римскому стату международного уголовного суда.
Завод должен был поставить это масло иностранным партнерам. До оккупации это было одно из самых крупных бюджетообразующих предприятий Пологовского района.
"Украина является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. С начала российской военной агрессии экспорт остановился. В Европе уже готовятся к дефициту этого продукта", – напомнила Денисова.
Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты военных преступлений.
- Напомним, крупнейший в мире производитель пальмового масла запретил экспорт из-за войны в Украине.
- 11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.
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