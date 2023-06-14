Об этом сообщили 13 июня в Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Из поселка Очеретоватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что на причалах морского порта города Бердянск происходит наполнение сухогрузов похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами.

Армия РФ нанесла 39 авиационных ударов и совершила 62 обстрела из РСЗО по Украине в течение суток

Российские захватчики в ночь на 14 июня атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БПЛА типа "Shahed".

За прошедшие сутки россияне нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БПЛА Shahed по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге. Украинские воины уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

Кроме того, враг нанес 39 авиационных ударов и совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На фронте произошло 28 боевых столкновений: ситуация по направлениям

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей - за прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Огурцового Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Нововасиловка, Старая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Атинское, Белополье, Павловка, Ободья, Кондратовка, Мирополье Сумской области, а также Ивашки, Уды, Стрильечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огирцевое, Гатище, Волчанск и Ольховатка в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Тополе, Новомлынск, Дворичная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово в Харьковской и Новоселовской Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздолевки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку на Луганщине и Ямполевке, Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному и Спорному на Донетчине.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григоровка, Торецк и Сухая Балка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимильяновки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районах Угледара, Золотой Нивы и Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка, Сторожево и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудару в районе Малой Токмачки Запорожской области. Обстрелял такие населенные пункты, как Времивка, Новополье Донецкой области; Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Казацкое, Николаевка, Веривка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

ВСУ поразили пункт управления, 3 склада боеприпасов и 7 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях

"Авиация сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские воины уничтожили 2 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса, зенитно-ракетный комплекс, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станы противовоздушной обороны.