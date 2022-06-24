Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"Мы начали подсчитывать объемы зерна, которое вывозится из оккупированных портов оккупированного Крыма. С началом полномасштабного вторжения существенно увеличиваются объемы вывезенного захватчиками зерна. Если в январе было 40 тыс. тонн вывезено из Севастополя, то сейчас свыше 100 тыс. тонн вывозится каждый месяц, с марта", - подчеркнула Яресько.



Журналистка добавила, что главным условием разблокирования морских портов Украины является участие стран НАТО в этом процессе.



"Вопрос безопасности для нас сейчас самый важный. Поэтому не может быть речи о разблокировании портов без участия стран НАТО. Сейчас Турция не хочет пропускать корабли НАТО даже с такой целью, она хочет принять участие в процессе разблокировки. Однако мы убеждены, что Турция не может гарантировать нам безопасность", - сказала она.

'Украина недополучает валютные поступления $170 млн ежедневно из-за нарушений цепи поставок экспорта за заблокированные Россией порты

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb