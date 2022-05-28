Оккупанты вывозят из Мариуполя в Россию металлопродукцию, - Денисова
Оккупанты вывозят из Мариуполя в Ростов 3 тыс. тонн металла, разминируя для этого порт и восстанавливая железнодорожное сообщение
Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграмме .
"Мародерство рашистов на временно оккупированных территориях Украины продолжается. Вслед за похищением украинского зерна, оккупанты прибегли к вывозу металлопродукции из Мариуполя. Для этого они разминировали часть морского порта города. Первым кораблем из Мариуполя до Ростова-на-Дону оккупанты отправляют 3 тыс.тонн металлопродукции", – отметила она.
Для более удобного вывоза награбленного россияне восстанавливают железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе. До оккупации в порту было 200 тыс. тонн металла и чугуна стоимостью 170 млн.
"Своими действиями оккупант нарушает IV Женевскую конвенцию 1949 о защите гражданского населения во время войны и статьи 8 Римского устава международного уголовного суда", - подчеркнула омбудсман.
Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти военные преступления России.
- 18 мая писали, что в Мариуполе россияне пытаются возобновить работу торгового порта и вывезти в РФ зерно, металл и глину на десятки миллионов долларов.
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