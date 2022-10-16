Оккупанты вывозят из Херсона награбленное и готовятся к бегству, - Подоляк

Об этом Подоляк написал в Twitter

"Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места" , – рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

12 октября начальник Херсонской ОВ Ярослав Янушевич рассказал, что на территории Херсонской области ныне освободили уже 75 населенных пунктов от российской армии.

13 октября британская разведка сообщала, что ВСУ продолжают наступление в Херсонской области, российские военные отступили примерно на 20 км к северу от Херсонского сектора и пытаются закрепить новую линию фронта.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления", считает, что увольнение Херсона без решения проблематики Берислава и Снигиревки невозможно.

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