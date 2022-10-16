Оккупанты вывозят из Херсона награбленное и готовятся к бегству, - Подоляк
Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что во временно оккупированном Херсоне россияне уже готовятся к бегству и вывозят награбленное
Об этом Подоляк написал в Twitter
"Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места" , – рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
- 12 октября начальник Херсонской ОВ Ярослав Янушевич рассказал, что на территории Херсонской области ныне освободили уже 75 населенных пунктов от российской армии.
- 13 октября британская разведка сообщала, что ВСУ продолжают наступление в Херсонской области, российские военные отступили примерно на 20 км к северу от Херсонского сектора и пытаются закрепить новую линию фронта.
- Александр Коваленко, военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления", считает, что увольнение Херсона без решения проблематики Берислава и Снигиревки невозможно.
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