Оккупанты вывозят из Херсона аптечные запасы и отстраняют медиков от работы

Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Отмечают, что российские захватчики переместили в временно оккупированный Крым транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности Херсона.

Также сообщают, что оккупанты грабят аптеки города и вывозят из них аптечные препараты. Кроме того, отмечают, что с 26 октября россияне отстранили медперсонал нескольких херсонских больниц. Из этих же медучреждений захватчики вывезли медицинское оборудование.

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