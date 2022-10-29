Оккупанты вывозят из Херсона аптечные запасы и отстраняют медиков от работы
Россияне вывозят из временно оккупированного Херсона медицинские препараты, а также отстраняют от работы медицинский персонал
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Отмечают, что российские захватчики переместили в временно оккупированный Крым транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности Херсона.
Также сообщают, что оккупанты грабят аптеки города и вывозят из них аптечные препараты. Кроме того, отмечают, что с 26 октября россияне отстранили медперсонал нескольких херсонских больниц. Из этих же медучреждений захватчики вывезли медицинское оборудование.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное