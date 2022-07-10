Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Вчера после 13:00 большая колонна техники с отметкой V и 5 автобис с военными, накануне въехавшие в Мариуполе, отправились в сторону г. Бердянск. Также, часть военной техники из городов хранения в Мариуполе добавлена в колонну. Окпуанты продолжают выведение техники из Мариуполя в сторону линии фронта", - подчеркнул он.

Кроме того, советник мэра напомнил, что сообщить о коллаборантах, перемещении россиян, хранении их техники и боекомплекта можно в сапоге .

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