Оккупанты выводят военную технику из Мариуполя в сторону линии фронта, в Бердянск
Из Мариуполя 9 июля российская военная техника и автобусы с оккупантами выехали в сторону линии фронта в Бердянск
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Вчера после 13:00 большая колонна техники с отметкой V и 5 автобис с военными, накануне въехавшие в Мариуполе, отправились в сторону г. Бердянск. Также, часть военной техники из городов хранения в Мариуполе добавлена в колонну. Окпуанты продолжают выведение техники из Мариуполя в сторону линии фронта", - подчеркнул он.
Кроме того, советник мэра напомнил, что сообщить о коллаборантах, перемещении россиян, хранении их техники и боекомплекта можно в сапоге .
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