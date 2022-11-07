Об этом руководительница управления Секретариата омбудсмена Елена Вихор сообщила в эфире " Общественного ".

"Должен уточнить - это не только те дети, которые были депортированы в РФ, а на территорию, неподконтрольную украинским властям. Фактически это дети Украины, похищенные солдатами России и вывезенные на территорию, где не действуют законы как Украины, так и гуманности", - – сказала она.

Вихрь сообщила, что вечером 4 ноября Секретариат уполномоченного ВР по правам человека получил информацию о том, что 12 детей из Олешковского детдома-интерната, где находятся дети с ограниченными физическими возможностями, вывезли на так называемое оздоровление в Симферопольский район Крыма. По ее словам, если россияне вовремя не вернут детей в Украину, их будут считать депортированными.

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ранее объясняли порядок действий на случай, если оккупанты депортировали ребенка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подпишитесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb