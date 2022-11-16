Оккупанты вывезли в неизвестном направлении 40 человек из поселка в Луганской области

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты продолжают депортацию украинцев и прибегают к принудительным мерам. Если на Юге депортация происходит под видом "эвакуации", где россияне намеренно создают условия, когда жить дальше в населенном пункте невозможно, и одновременно запрещают выезд в свободную Украину, то на Востоке россияне прибегают к откровенному принуждению", – сообщают в Центре.

В частности, в пгт Марковка оккупанты, проводя фильтрационные мероприятия, посадили в автобус и принудительно вывезли 40 местных жителей в неизвестном направлении, сообщает местное подполье.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий покинуть регион и выехать на подконтрольные правительству Украины территории.

В начале ноября оккупанты заявили о принудительной эвакуации из Херсона.

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