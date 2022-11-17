Оккупанты вывезли в направлении Крыма все медоборудование Новокаховской больницы
Генштаб сообщает, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой помощи
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Российские оккупационные войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества с временно занятых территорий Херсонской области", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что в ночь на 16 ноября рашисты принудительно вывозили население из Новокиевки.
Также в Новой Каховке перестала работать центральная городская больница, потому что российские захватчики все медицинское оборудование и машины скорой помощи вывезли в направлении временно оккупированного Крыма.
- Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
- 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед бегством российские оккупанты уничтожили в Херсоне всю критическую инфраструктуру.
- Напомним, журналист Олег Батурин сообщал, что оккупационные власти разграбили коньячный завод "Таврия" в Новой Каховке.
- Глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова свидетельствовала, что захватчики грабят частные дома на Херсонщине, вывозят все, что есть: чайники, стиральные машинки и телевизоры.
- Россияне передали во временное управление своим фирмам захваченные предприятия в Херсонской области, украинские сотрудники производств свидетельствуют об их разграблении.
- Российские захватчики вывезли 100 тысяч тонн семян подсолнечника, украли комбайны, тракторы и другую технику компании "Укрлендфарминг" в Херсонской области.
- Россияне взялись вывозить предателей и их семьи из временно оккупированной Новой Каховки в Херсонскую область.
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