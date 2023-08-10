Оккупанты вывезли подростков из Донбасса в военные лагеря в РФ
Российские захватчики вывезли подростков из временно оккупированных территорий Донецкой области в военные лагеря в РФ. Там им, в частности, устраивают выучки
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Враг продолжает заниматься милитарным воспитанием украинских подростков с целью дальнейшего их вербовки в ряды своей армии. Так, с 1 по 18 августа в Пензе (РФ) продолжаются военно-патриотические собрания с участием украинских подростков в лагере "Гвардиец". Туда оккупанты вывезли подростков из временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
По данным Сопротивления, туда завезли детей из Мариуполя, Донецка, Горловки, Макеевки, Енакиево, Шахтерска и Кировского.
"В лагерях детям устраивают военной подготовки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова", - рассказали в ЦНС.
Таким образом, враг продолжает политику уничтожения национальной идентичности подрастающего поколения, отметили в Сопротивлении.
- В начале августа сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины местные гауляйтеры получили план от России за лето вывезти более 10 тысяч украинских детей на отдых в РФ.
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