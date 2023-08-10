Оккупанты вывезли подростков из Донбасса в военные лагеря в РФ

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Враг продолжает заниматься милитарным воспитанием украинских подростков с целью дальнейшего их вербовки в ряды своей армии. Так, с 1 по 18 августа в Пензе (РФ) продолжаются военно-патриотические собрания с участием украинских подростков в лагере "Гвардиец". Туда оккупанты вывезли подростков из временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

По данным Сопротивления, туда завезли детей из Мариуполя, Донецка, Горловки, Макеевки, Енакиево, Шахтерска и Кировского.

"В лагерях детям устраивают военной подготовки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова", - рассказали в ЦНС.

Таким образом, враг продолжает политику уничтожения национальной идентичности подрастающего поколения, отметили в Сопротивлении.