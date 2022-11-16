Оккупанты вывезли осужденных из херсонских тюрем на Левобережье и в Крым
Оккупационные власти вывезли осужденных из херсонских тюрем на Левобережье или в Крым, а при отступлении выпустили задержанных из СИЗО
Об этом сообщает Министерство юстиции.
Учреждения Государственной криминально-исполнительной службы Украины в Херсонском регионе находятся в состоянии восстановления контроля и организации деятельности.
В настоящее время проходит обследование территорий и объектов учреждений на предмет заминирования и повреждений, потерь имущества. Осужденные из учреждений вывезены оккупационными властями и частично находятся на территории Левобережья Херсона или вывезены в Крым.
Заключенные из следственного изолятора Херсона были выпущены во время отступления оккупационных войск и возвращаются в СИЗО. Часть из них обратилась в органы полиции с тем, чтобы те задержали их и определили процессуальный статус, часть самостоятельно вернулись в следственный изолятор.
В следственном изоляторе сохранено большинство личных дел заключенных. Совместно с Национальной полицией и прокуратурой идет работа по восстановлению всей информации о заключенных.
Находящиеся в СИЗО заключенные, чей статус подтвержден, будут эвакуированы в другие следственные изоляторы за пределами Херсонщины.
- В октябре ГБР сообщило о подозрении в измене и коллаборационизме руководству Херсонской "Северной исправительной колонии №90", работники которой ранее фигурировали по делу о массовом избиении заключенных.
- 166 заключенных - часть беглецов из Херсонского СИЗО - уже задержали и поместили в следственные изоляторы в Николаевской и Одесской областях, остальных ищут по всей Украине.
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