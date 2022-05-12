Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

В настоящее время из Донецкой и Луганской областей на территорию Российской Федерации захватчики вывезли более 2 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Российские СМИ со ссылкой на представителя при администрации президента РФ по правам ребенка сообщают, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, находящиеся на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины, будут получать гражданство России.

Для процедуры незаконного предоставления гражданства вроде бы были достигнуты договоренности с руководством оккупационных администраций так называемых "Л/ДНР".

Уполномоченный по правам человека также сообщает, что предоставление российского гражданства маленьким украинцам упростит возможность усыновлять их семьям из РФ. Ведь органы российской власти неоднократно озвучивали намерение подготовить изменения в законодательство именно с этой целью.

Сейчас готовятся соглашения между Кремлем и оккупационными администрациями в ОРДЛО, чтобы создать видимость "правовых процедур" для похищения несовершеннолетних украинцев и передачи их в российские семьи.

Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории. Насильственная передача детей из одной национальной группы в другую содержит признаки геноцида в соответствии со статьей 2 Конвенции о предотвращение преступления геноцида и наказание за него", - отмечает Денисова.

Напомним, что руководитель национального центра управления обороной РФ Мизинцев заявил , что из Украины за сутки 10 мая вывезли более тысячи детей.