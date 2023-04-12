Оккупанты вывезли на принудительное "лечение" более 100 тыс. детей с востока Украины
Для того чтобы иметь цель принудительной депортации украинцев захватчики внедрили "принудительные медосмотры" детей: с оккупированных территорий их вывозят в РФ
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
"На программу "медицинского осмотра", проводимого свезенными врачами, враг планирует потратить 1,4 млрд рублей. После осмотра подавляющего большинства детей приписывают "лечение" в РФ, от которого родители не могут отказаться, ведь тогда им угрожают отобрать родительские права", – отметили в ЦНС.
С начала 2023 года в Донецкой области "осмотр" прошли 75 тыс. детей, а 39 тыс. в результате было вывезено в РФ.
В Луганской области "обследовали" 94 тыс. - 66 тыс. "обнаружили патологию", после чего вывезли.
- Напомним, ранее ЦНС сообщал, что России запустили фонды, которые будут заниматься вывозом украинских детей из ВТО на "образовательные программы" в РФ.
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