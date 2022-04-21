Оккупанты вывезли из Украины в РФ группу детей, чьих родителей россияне убили во время полномасштабной войны, - Денисова

Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова.



На днях в один из благотворительных фондов российского города Владимир из Донецкой и Луганской области привезли группу украинских подростков 14-15 лет. Есть информация, что их родителей убили россияне во время войны против Украины. Работникам фонда запретили разыскивать родственников детей.



Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории и статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка, которой установлена обязанность государств обеспечивать права детей в условиях вооруженных конфликтов", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова просит СБУ, Общество Красного Креста Украины и Украинский национальный центр развития мира содействовать скорейшему розыску и возвращению детей. Кроме того, она обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав ребенка.

Напомним, российские военные принудительно переселили в РФ более 500 тысяч украинцев.

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