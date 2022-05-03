Оккупанты вывезли из Украины на территорию России уже около 200 тыс детей

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки без участия украинской власти из опасных районов "Донецкой и Луганской народных республик", Украины на территорию Российской Федерации эвакуировано 11 550 человек, в том числе 1 847 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 – дети", - говорится в сообщении.

Мизинцев также заявил, что за прошедшие сутки от украинцев якобы поступило 103 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированные Россией районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

"В общей сложности в базе данных 2 754 241 таких обращений из 2 133 населенных пунктов Украины", – сказал Мизинцев.

По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 219 детей, ранены более 405.

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